"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

24 Nisan 2025, Perşembe 01:34
İsrail’in yaklaşık 50 gündür insani yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi’nde küçük kız çocuğu, “En çok neye ihtiyacın var?" diye soran yardım görevlisine gözyaşları içinde "Yiyeceğe ihtiyacım var" cevabını verdi.

2,4 milyon Filistinli felaket boyutunda gıda güvensizliği yaşıyor

 

Spotlight Humanity isimli uluslararası yardım kuruluşunun sosyal medya hesabında paylaştığı video yürekleri dağladı.

 

Videoda mikrofon uzatılan Gazzeli küçük kız çocuğu, "En çok neye ihtiyacın var?" diye soran yardım görevlisine ağlayarak “Yiyeceğe ihtiyacım var.” diye cevap veriyor.

 

Yardım görevlisinin bir paket yemek verdiği küçük kızın hızlıca uzaklaşarak evine gittiği görülüyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 50 gündür insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu belirtti.

Gazze'de açlığın yayıldığı ve derinleştiği uyarısında bulunan UNRWA, “Açlığın çocuklar üzerindeki etkisi özellikle dramatik çünkü onlar susuzluğa, ishale ve hastalığa karşı daha savunmasızlar." ifadesini kullandı.

Gazze'de mart ayında 3 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığı bilgisini paylaşan UNRWA, Gazze'ye uygulanan ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

    Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

    Milletin egemenliği elinden alınıyor

    İç Batı Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    '2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol ettirmemiz lazım'

    Prof. Dr. Türkmen: Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır

    Dünyadan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajları

    "Artık o günler bitti''

    Ergenlerde uyku süresi zihinsel performansı etkiliyor

    Tekirdağ ve Kocaeli'de de yarın eğitime ara verildi

    Parlamento sustuğunda halkın sesi kısılır

    İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi - "112'ye 10 bin 84 çağrı geldi, pek çoğu bilgi edinme amaçlı"

    Doç. Dr. Özmen: Artçılar 5,2'ye kadar çıkabilir

    Prof. Dr. Sözbilir: Fayın sadece bir yeri kırıldı

    Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır

    İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Artçı sarsıntılar sürüyor

    2,4 milyon Filistinli felaket boyutunda gıda güvensizliği yaşıyor

    Tesla'nın kârı yüzde 71 düştü

    İnsanlığın mutluluğu için: Müsbet Hareket-1

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi niye gelmiyor?
    Ahmet BATTAL

    Türk dizileri ve kültür ihracı
    Ali FERŞADOĞLU

    Hürriyet ve adalet, imanın özelliklerindendir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahsa muhabbet ile adavet arasında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “19 Mart”ın faturası millete kesiliyor
    İhvan Yıldız

    Verimsiz zekâlar
    M. Fahri UTKAN

    İsraf ve ekmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.