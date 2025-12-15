İstismar iddiaları örtbas edilemez!

Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde stajyer kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından Meclis Başkanlığı’na araştırma komisyonu için başvurdu.

Meclis çatısı altında uzun yıllara yayıldığı iddia edilen vakaların asla sıradanlaştırılamayacağını belirten Bankoğlu, TBMM Genel Sekreterliği’nin açıklamalarıyla da doğrulanan gelişmelerin kurumsal bir çürümenin işaretçisi olduğunu vurgulayarak “Bu iddialar birkaç kişinin suçu değildir; denetim eksikliklerinin, ihmallerin ve kimi yöneticilerin olayların üzerini kapattığına dair ciddi kuşkuların sonucudur” dedi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen TBMM’deki cinsel taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adlî kontrol tedbiri uygulandı. Ankara - Mehmet Kara

