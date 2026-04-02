İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin kara saldırısı tehditlerine, "Silahlı, hazırlıklı ve dimdik ayaktayız. Gelin bekliyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajla cevap verdi.

İran tarafından başlatılan ve savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına 4 gün dahi olmadan milyonlarca İranlının kayıt olduğunu hatırlatan Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"7 milyon İranlı, bir haftadan kısa bir sürede ulusal bir kampanya ile silahlanmaya, düşmana karşı durmaya ve ülkelerini savunmaya hazır olduklarını ilan etti. Açık ve net bir şekilde ilan ediyorum; vatanı savunmak için konuşmuyoruz, kan döküyoruz. Bunu daha önce de yaptık ve şimdi yine hazırız."

Kalibaf, ABD'nin kara saldırısı tehditlerine ilişkin, "Silahlı, hazırlıklı ve dimdik ayaktayız. Gelin bekliyoruz." ifadelerini kullandı.