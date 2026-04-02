Hava sahasını kullanmasına izin vermedi

ABD'ye, İran'a saldırılar için Avusturya hava sahasını kullanmasına "ülkenin tarafsızlık yasası" gereğince izin verilmediği belirtildi.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'ye "İran'a askeri operasyon" için Avusturya hava sahasını kullanma izni verilmediği ifade edildi. Ülkenin "tarafsızlık" yasasının karara gerekçe olarak gösterildiği açıklamada, ABD'den gelen talebe ilişkin bilgi paylaşılmadı. Avusturya'da koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) Aşağı Avusturya Eyaleti Başkanı Sven Hergovich, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya'yı aktif bir tarafsızlık politikası izlemeye çağırdı. Hergovich, "ABD Başkanı (Donald) Trump'ın tüm Körfez bölgesini sürüklediği, tamamen çılgın ve uluslararası hukuka aykırı savaşı nedeniyle Avusturya ve Avrupa ekonomik olarak büyük zarar görüyor." ifadesini kullandı. Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in, nakliye ve diğer lojistik destekler de dahil ABD ordusunun Körfez'e yönelik tek bir uçuşunu bile onaylamaması gerektiğini vurgulayan Hergovich, tüm uçuşların yasaklanmasının Trump'ın "utanç verici" politikasına karşı net bir sinyal olacağını belirtti. AA

Okunma Sayısı: 1127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.