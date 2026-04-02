NATO Genel Sekreteri, gelecek hafta Trump ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin gelecek hafta Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi verilmeyen bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Rutte'nin haftaya Trump'la bir araya gelmesi bekleniyor. NATO Sözcüsü Allison Hart da WSJ'ye verdiği demeçte, ziyareti doğrulayarak Rutte'nin Washington ziyaretinin uzun süredir planlandığını ifade etti. Trump, dün The Telegraph gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini "gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." demişti. AA

