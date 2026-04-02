"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Siyonizmin finansörüyle ne görüştünüz?

02 Nisan 2026, Perşembe 12:16
SP lideri Mahmut Arıkan, Gazze’deki saldırılar sürerken iktidarın Dolmabahçe’de Siyonist rejimin en büyük silah finansörü Larry Fink ile görüşmesinin gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, güncel siyasî gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın ekonomi ve dış politikada tutarsız olduğu eleştirisinde bulunan Arıkan, Dolmabahçe’de gerçekleşen bir görüşmeye dikkati çekerek, “Siyonist rejimin en büyük silah finansörü Larry Fink ile Dolmabahçe’de ne görüştünüz? Görüştüğünüz kişi Gazze’deki soykırımın suç ortağıdır. Fink bu topraklara adımını bile atamamalı. Boykot öyle hamburgerci basmakla, kola dökmekle olmaz. Gerçekten boykot yapacaksanız Larry Fink’i boykot edeceksiniz. Köprünün üstünde protesto yapacaksınız, köprünün altından gemileri geçireceksiniz, köprünün yanında Larry Fink’le görüşeceksiniz. Dış politikada diliniz başka, elleriniz başka söylemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin tapusunu NATO’ya mı verdiniz?”

Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikalarının NATO eksenine kaydırılmasını eleştiren Arıkan, “NATO bizi koruyor” algısına tepki göstererek şunları söyledi: “Sözde ‘İran kaynaklı’ olduğu iddia edilen bir balistik mühimmat vakası daha yaşadık. Bu dördüncü kez yaşanıyor ama hiçbirinde tatmin edici bilgi verilmiyor. Bunu yapmak yerine, her seferinde ‘NATO görevini yaptı, bizi korudu’ cümlesini dolaşıma sokuyorlar. Biz bu anlayışı kabul edemeyiz. Bir ülkenin güvenliği, bütünüyle başkalarının garantisine bırakılamaz. İstanbul Boğazı’nda ‘NATO Deniz Unsur Komutanlığı’, güneyimizde ‘NATO Müşterek Kolordu Karargahı’ kurulacağı açıklamaları geliyor. İsrail’in demir kubbesini yapan firma ile Kürecik’i yapan firma aynıdır. Akdeniz’e patriot sistemi, İstanbul Boğazı’na karargah, Güneydoğu’ya çok uluslu kolordu kurulacak. Ne oluyor Allah aşkına. Ülkenin tapusunu siz NATO’ya mı verdiniz? Türkiye bir NATO üyesidir ama NATO’nun ülkesi değildir.” 

ANKARA - MEHMET KARA

Yorumlar

  • S.topuz

    3.04.2026 10:27:34

    "BM'nin faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizen Costa, "Birçok uluslararası aktör bu düzeni sorgulamaktadır. Ancak yaşadığımız gerçeklik şunu göstermektedir: Uluslararası kurallara dayalı düzenin alternatifi yok." dedi. Costa, bu nedenle uluslararası kurallara dayalı düzenin korunması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve BM'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi." HAK, HUKUK, ADALET, İNSANLIK, SULH ve BARIŞ, REFAH ve HUZUR isteyenler acele bir ve beraber olup, bu sivil ve masumların Katliamlarını durdurmak zorunda! Aksini hayal bile etmeye hicab ediyorum. İnsanlığımızdan utanıyorum! Vesselâm!? ZULME RIZA ZULÜM'dür, KÜFRE rıza KÜFÜR olduğu gibi! Uyan eeey İNSANLIK, UYAAAN! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER için yaşasın CEHENNEM! 😭🇹🇷😭🇹🇷🙌🌹🤲🌹♥️🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋😪🇹🇷😭🇺🇦😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

  • Hüseyin İlhan

    2.04.2026 13:17:02

    Bu ve benzer nice milletimizin ve ülkenin zararına iktidarın ihanetleri gizleniyor.Medyada gündemi değiştirmekle KİRİNDEN,GÜNAH-I KEBAİRİNDEN kurtulacağını sananalr şunu hatırlasın.O mahşerde efendimiz SAV'min siyonist canilerin suç ortakalrına şefaatı değil okkalı tokadı olur.

