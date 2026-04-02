Siyonizmin finansörüyle ne görüştünüz?

SP lideri Mahmut Arıkan, Gazze’deki saldırılar sürerken iktidarın Dolmabahçe’de Siyonist rejimin en büyük silah finansörü Larry Fink ile görüşmesinin gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, güncel siyasî gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın ekonomi ve dış politikada tutarsız olduğu eleştirisinde bulunan Arıkan, Dolmabahçe’de gerçekleşen bir görüşmeye dikkati çekerek, “Siyonist rejimin en büyük silah finansörü Larry Fink ile Dolmabahçe’de ne görüştünüz? Görüştüğünüz kişi Gazze’deki soykırımın suç ortağıdır. Fink bu topraklara adımını bile atamamalı. Boykot öyle hamburgerci basmakla, kola dökmekle olmaz. Gerçekten boykot yapacaksanız Larry Fink’i boykot edeceksiniz. Köprünün üstünde protesto yapacaksınız, köprünün altından gemileri geçireceksiniz, köprünün yanında Larry Fink’le görüşeceksiniz. Dış politikada diliniz başka, elleriniz başka söylemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin tapusunu NATO’ya mı verdiniz?”

Türkiye’nin savunma ve güvenlik politikalarının NATO eksenine kaydırılmasını eleştiren Arıkan, “NATO bizi koruyor” algısına tepki göstererek şunları söyledi: “Sözde ‘İran kaynaklı’ olduğu iddia edilen bir balistik mühimmat vakası daha yaşadık. Bu dördüncü kez yaşanıyor ama hiçbirinde tatmin edici bilgi verilmiyor. Bunu yapmak yerine, her seferinde ‘NATO görevini yaptı, bizi korudu’ cümlesini dolaşıma sokuyorlar. Biz bu anlayışı kabul edemeyiz. Bir ülkenin güvenliği, bütünüyle başkalarının garantisine bırakılamaz. İstanbul Boğazı’nda ‘NATO Deniz Unsur Komutanlığı’, güneyimizde ‘NATO Müşterek Kolordu Karargahı’ kurulacağı açıklamaları geliyor. İsrail’in demir kubbesini yapan firma ile Kürecik’i yapan firma aynıdır. Akdeniz’e patriot sistemi, İstanbul Boğazı’na karargah, Güneydoğu’ya çok uluslu kolordu kurulacak. Ne oluyor Allah aşkına. Ülkenin tapusunu siz NATO’ya mı verdiniz? Türkiye bir NATO üyesidir ama NATO’nun ülkesi değildir.”

ANKARA - MEHMET KARA