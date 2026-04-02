Yaklaşık 50 milyon varil petrol temin etti

Güney Kore hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle kesintiye uğrayan enerji sevkiyatını telafi etmek amacıyla bu ay için yaklaşık 50 milyon varil petrolün temin edildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynak Güvenliği Bakan Yardımcısı Yang Ghi-wuk, enerji tedariği konulu brifingde, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle kesintiye uğrayan sevkiyatı telafi edebilmek için farklı ülkelerden petrol tedarik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Seul'un bunun için Suudi Arabistan, Umman, Kazakistan, ABD ve diğer ülkelerin kapılarını çaldığını aktaran Yang, normal şartlarda Güney Kore'ye her ay yaklaşık 80 milyon varil petrol geldiğini ancak bu ay yaklaşık 50 milyon varilin temin edildiğini belirtti.

Yang, alternatif petrol tedariklerinin mayıs ayında artmasını beklediklerine dikkati çekerek, hükümetin piyasayı yakından izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Avustralya'nın doğal gaza ihracat kısıtlaması getirme planına ilişkin ise Yang, bu hamlenin Güney Kore üzerinde sınırlı etkiye sahip olmasının beklendiğini ve Avustralya'nın uzun vadeli gaz tedarik sözleşmesinde herhangi bir kesinti yaşanmamasını sağlayacağını kendilerine bildirdiğini ifade etti.