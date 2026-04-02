"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Karadaği: Semavî dinlerin emirlerini ihlâldir

02 Nisan 2026, Perşembe 12:14
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Meclisi’nin Filistinli esir ve tutuklular hakkında idam cezası uygulanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Bunu, benzeri görülmemiş tehlikeli bir gerilime yol açacak adım olarak nitelendiren Karadaği, “İsrail’in söz konusu yasası, Semavîdinlerin öğretilerini şok edici bir ihlâldir. Esirler öldürülemez” ifadelerini kullandı. Karadaği, İsrail’in çıkardığı yasanın aynı zamanda uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlâl ettiği gibi insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğu vurguladı. 

AA

Okunma Sayısı: 890
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    4.04.2026 03:43:24

    👏👍🏼😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى " الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًا Kim bir cana kıymamış veya yeryü zünde fesat çıkarmamış biri-sini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.Kim de birisi-ni diriltirse, bütün insanları di-riltmiş gibi olur (Yani, kim bir canı kurtarırsa, bütün insanla-rı kurtarmış gibi olur) (Mâide Sûresi, 5:32) (Âsâr-ı Bedîiyye) اَىْ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًاYani:Kim de birisini diril-tirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız da,diriltilmeniz de,tek bir kişi-nin yaratılıp diriltilmesigibidir." مَنْ لَا يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ النَّاسِ جَم۪يعًا لَ يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa; bir tek nefsi de diriltmeye muktedir olamaz."🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋😭😭🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

En Çok Okunanlar

Genel

Genel

Genel

Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.