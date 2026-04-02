Karadaği: Semavî dinlerin emirlerini ihlâldir

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Meclisi’nin Filistinli esir ve tutuklular hakkında idam cezası uygulanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Bunu, benzeri görülmemiş tehlikeli bir gerilime yol açacak adım olarak nitelendiren Karadaği, “İsrail’in söz konusu yasası, Semavîdinlerin öğretilerini şok edici bir ihlâldir. Esirler öldürülemez” ifadelerini kullandı. Karadaği, İsrail’in çıkardığı yasanın aynı zamanda uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlâl ettiği gibi insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğu vurguladı. AA

