Polonya'dan NATO açıklaması: 'ABD olmadan NATO olmaz; müttefikler olmadan da güçlü bir ABD olmaz'

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, ABD Başkanı Trump'ın NATO'dan çıkmayı ciddi şekilde düşündüğü yönündeki açıklamalarına dair, "ABD olmadan NATO olmaz ancak müttefikler olmadan da güçlü bir ABD olmaz." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkmayı ciddi şekilde düşündüğü yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Kosiniak-Kamysz, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarıyla ilgili soğukkanlılığın korunması gerektiğini belirterek, "ABD olmadan NATO olmaz ancak müttefikler olmadan da güçlü bir ABD olmaz." görüşlerini aktardı. Bakan Kosiniak-Kamysz, NATO’nun doğu kanadının güvenlik mimarisinin inşasında Polonya’nın kilit rol oynadığını vurguladı. İngiliz The Telegraph gazetesine mülakat veren Trump, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini "gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." demişti. AA

