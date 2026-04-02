Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun İzmit geçişi Kocaeli Şehir Hastanesi mevkisinde 2 tır, 1 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle mıcır yüklü tır devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, otomobildeki 2 kişinin öldüğü belirlendi. Devrilen mıcır yüklü tır nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, Kuruçeşme Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor. AA

