ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi

09 Şubat 2026, Pazartesi 03:34
Berlin’de düzenlenen “Soykırımı durdurun” sloganıyla Filistin’e destek gösterisinde, “Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi” yazılı pankartlar taşındı.

İsrail’e baskı yapılması çağrısı
Ateşkesi tanımayan İsrail hava ve topçu saldırıları düzenledi
ABD’li siyasetçi: Bombalarımız Filistinlileri katlediyor

 

 

 

 

 

Almanya’nın başkenti Berlin’de “Soykırımı durdurun” sloganıyla Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi. Berlin’deki Wedding semtinde toplanan yüzlerce kişi, Leopold Meydanı’na yürüdü.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile “Soykırımı durdurun”, “Filistinlilerin tek suçu var olmaktır”, “Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi”, “Filistin’e özgürlük”, “Ateşkes yok ancak Almanya’dan silahlar sağlanmaya devam ediyor”, “Gazze, ulusun onurudur” ve “Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Eylemde İsrail ve İsrail’e silah sağlayan Almanya aleyhine slogan atıldı.

Soykırım ve abluka sona ersin

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir araya gelen Filistin destekçileri de, Gazze’de ateşkes anlaşmasını ihlâl eden İsrail’i protesto etti. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi, Odenplan Meydanı’nda toplandı. Eylemciler, İsrail ordusunun Ekim 2025’te devreye giren ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırmasına ve insanî yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi. “Filistin’deki işgal derhal sona ersin”, “Soykırım ve abluka sona ersin”, “Insanî yardımı serbest bırakın” ve “İsrail barış anlaşmasına uysun” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail’e karşı kapsamlı askerî ambargo uygulamaya davet etti.

AA

Okunma Sayısı: 200
    Günün Ayet ve Hadisi
