"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Grönland, tüm petrol arama faaliyetlerini askıya aldı

16 Temmuz 2021, Cuma 18:54
Dünyanın en büyük adası Grönland, bölgede tüm petrol arama faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Adanın sol eğilimli hükümeti, iklim krizini ciddiye aldıklarını belirterek kararı "doğal bir adım" olarak nitelendirdi.

“Küresel iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk almak istediğini” belirten hükümet, yaptığı açıklamada, “Gelecek petrolde yatmıyor. Gelecek yenilenebilir enerjiye ait ve bu açıdan kazanacak daha çok şeyimiz var" ifadelerine yer verdi.

"Bağımsızlık işareti"

Küresel ısınma, buzun geri çekilmesiyle potansiyel petrol ve mineral kaynaklarını ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu kaynakların başarılı bir şekilde kullanılmasının 57 bin kişilik yarı özerk bölgenin kaderini önemli ölçüde değiştirebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, buradaki potansiyel büyük rezervlerin Grönland'ın uzun dönemde Danimarka'dan ayrılmasının da yolunu açacağına işaret ediyor.

Keşfedilmemiş 17,5 milyar varil petrol

Grönland çevresinde henüz petrol bulunamadı ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü, uzak konumu ve sert hava koşullarının sınırlı keşif yapmasına rağmen, adanın açıklarında 17,5 milyar keşfedilmemiş varil petrol ve 148 trilyon fit küp doğal gaz olabileceğini tahmin ediyor.

Nisan ayındaki parlamento seçimlerinden bu yana Inuit Ataqatigiit Partisi tarafından yönetilen mevcut hükümet, seçim vaatlerini hemen yerine getirmeye başladı ve güney Grönland'da uranyum madenciliği planlarını durdurdu. Grönland'da halen iki küçük şirketin dört aktif hidrokarbon arama ruhsatı var.

Çevre grubu Greenpeace, hükümetin petrol aramalarını durdurma kararını "harika" olarak nitelendirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Grönland, petrol
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sel baskınları artacak

    İşten çıkarmalar başladı

    Grönland, tüm petrol arama faaliyetlerini askıya aldı

    Bedelli askerlik ücreti açıklandı

    İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yapıldı

    Yerli aşının 3. doz klinik çalışması başladı

    Afgan heyeti, Taliban ile müzakere etmek için Doha'ya gitti

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'e döndü

    Kaybolan Rus uçağı bulundu

    3 milyar 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Rusya'da bir yolcu uçağı kayboldu

    Reuters muhabiri Afganistan'da öldürüldü

    Rize'deki sel ve heyelanın ardından arama çalışmaları sürüyor

    DSÖ’den Çin’e 'şeffaflık' çağrısı

    Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

    THY bayram tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek

    Hafta sonu sıcak havanın etkili olması bekleniyor

    İçişleri Bakanlığı'ndan trafik genelgesi

    Almanya'da gerçekleşen selde 81 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini buluyor, bulacak
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” bile bile neden engellenmedi?
    Süleyman KÖSMENE

    Hesap mahşere mi kaldı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Normalden kaçış nereye kadar?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    OHAL dayatmasından vazgeçin
    Ahmet BATTAL

    Ceza adaletinde yanılgı türleri
    Osman ZENGİN

    Askerî dört hareket ve bir hareket bozuntusu…
    Şükrü BULUT

    Kurban etmek ile kurban vermek arasında…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.