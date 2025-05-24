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'Güney Kore'deki binlerce askerimizi geri çekeceğimize dair haberler gerçeği yansıtmıyor'

24 Mayıs 2025, Cumartesi 15:11
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülke basınında çıkan, "Güney Kore’de konuşlu binlerce ABD askerinin çekilmesinin değerlendirildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X hesabından yaptığı açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde" başlıklı haberinde yer alan bilgilerin gerçekle uyuşmadığını belirtti.

 

"Savunma Bakanlığının Güney Kore’de konuşlu ABD birliklerini azaltacağı yönündeki haberler doğru değil" ifadesini kullanan Parnell, ABD-Güney Kore ittifakının güçlü olduğunu ve iki ülkenin savunma ile güvenlik alanındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Seul ile Washington’ın askerlerin geri çekilmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığı belirtildi.

ABD ile Güney Kore, 2024 yılında savunma masraflarının paylaşımına ilişkin 5 yıllık bir plan üzerinde anlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Kore’de konuşlu ABD askerlerinin masraflarının büyük kısmını Seul yönetiminin karşılaması gerektiğini savunmuştu.

Trump, bölgedeki ABD askeri varlığının maliyetinin, Güney Kore ile devam eden ticaret müzakerelerinde gündeme geleceğine de işaret etmişti.

WSJ: ABD, Güney Kore'deki askeri varlığını gözden geçiriyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bir haberinde Trump yönetiminin Güney Kore’de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini belirtmişti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini ifade etmişti.

Trump ise ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore’deki ABD askeri varlığını sık sık değiştirmeyi gündeme getirmişti. Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

AA

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