"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Günlük 500 tır yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye 3 günde sadece 87 tır yardım girebildi!

23 Mayıs 2025, Cuma 10:20
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle insanlık krizinin yaşandığı, günlük 500 tır yardım malzemesi ve 50 tır yakıta ihtiyaç duyulan Gazze Şeridi'nde, 3 günde sadece 87 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Halihazırda 2 milyonun üzerinde Filistinlinin İsrail saldırılarının ve insani yardım ambargosunun altında yaşadığı Gazze Şeridi'nde dağıtımı yapılan 87 tırlık malzemenin, halkın hayatını sürdürebilmesini sağlayacak ihtiyaçları karşılamasından çok uzak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Gazze'ye ulaştırılan yardım "okyanusta bir damla"

Yoğun uluslararası baskı nedeniyle, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne uyguladığı katı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalan İsrail, yardımların 19 Mayıs Pazartesi itibariyle ulaşmaya başlayacağını duyurdu.

İsrail, BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne ulaşmak üzere, pazartesi 5, salı 93, çarşamba ise 100 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçtiğini öne sürdü.

İsrail'in, sınır kapısından geçen yardımı Gazze'ye ulaşmış saymasına karşın BM, İsrail ordusunun tırlardaki malzemenin başka araçlara aktarılması talebi nedeniyle yardımların Filistinlilere ulaştırılamadığını açıkladı.

Gazze hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite'nin yaptığı açıklamaya göre, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze tarafına geçen tırlardan sadece 87'sindeki yardım malzemesinin dağıtımı ancak yapılabildi.

Yardımların dağıtılmaya başladığını açıklayan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Temsilcisi Antoine Renard da Gazze'ye ulaştırılan yardımın "okyanusta bir damla" olduğunu yineledi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İsrail ordusunun hastaneleri de hedef alan saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde sağlık kuruluşlarında yakıt, ilaç ve temel tıbbi malzemelerde büyük eksiklik yaşandığı uyarısını yapıyor.

Birleşmiş Milletler yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için "acil ateşkes" çağrısı yapmaya devam ediyor.

Gazze'de günlük 500 tır insani yardım, 50 tır yakıta ihtiyaç var

İsrail, 2 Mart itibariyle Gazze Şeridi'ne türü ne olursa olsun insani yardım girişine izin vermeyerek krizin derinleşmesine neden oldu.

BM, Gazze Şeridi'nde felaketin önüne geçebilmek için, bölgeye günlük 500 tır insani yardım malzemesi ve 50 tır yakıtın ulaştırılması gerektiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten önce günde 500 yardım tır yardım ulaştırılırken 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve İsrail tarafından bozulan ateşkes anlaşmasına göre bölgeye günlük 600 tır insani yardımın ulaştırılması gerekiyordu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sosyal medya paylaşımında, Gazze'de insani yardımların sonunda hareket ettiğine işaret ederek "bölgedeki insani çalışanların hala daha sınırdan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak konusunda büyük zorluk yaşadıklarını" belirtti.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almaya hazırlanıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almak için hazırlık yapıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye "temel miktarda insani yardım" girişine izin veren kararın ardından yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'a kadar yardımların BM kanalıyla mevcut mekanizma üzerinden yürütüleceğini, bu tarihten itibaren ise yeni mekanizmanın devreye alınacağını kaydetti.

Söz konusu mekanizmada yardım dağıtımı ABD'nin güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulacak 4 dağıtım merkezinden yapılacak.

Böylece İsrail yardım dağıtımını tamamen tekeline almayı ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere göndermek için kendi istediği bölgelerdeki "toplama kampları"na sürgün etmeyi hedefliyor.

İsrail, BM ve uluslararası bağışçılara yeni kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışması için baskı kuruyor. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, çatışma tarafı bir grup tarafından yardımların dağıtılmasının BM prensiplerine aykırı olduğu için buna katılmayı reddediyor. Yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası insani kanunlara işaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve eşitlik temelleri üzerine; insani prensiplere saygı duymayan hiçbir yardım dağıtımı sistemine katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'de kıtlık riski tırmanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım erişiminin engellendiği 11 haftadan uzun bir süreden sonra, gıda güvenliği krizi hızla kötüleşiyor. 50'den fazla çocuk açlıktan öldü ve birçoğu da ölümün eşiğinde. Abluka devam ederse, daha fazla çocuk ölecek ve 5 yaş altı 71 bine kadar çocuk gelecek yıl akut yetersiz beslenme sorunu yaşayabilir." ifadesi kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'da deprem

    Putin: Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağız

    Günlük 500 tır yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye 3 günde sadece 87 tır yardım girebildi!

    ABD-California'daki uçak kazasında 2 kişi öldü

    Gazze'de enkaz altında kalanlara ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamıyor!

    İBB soruşturmasında 44 şüpheli daha yakalandı - KİPTAŞ ve İSTAÇ başkanları da gözaltına alındı

    Terörsüz Türkiye için adalet tesis edilsin

    'Suriye’de hiçbir şey bitmiş değil' - “Dönelim, ama nereye?”

    BM: Gazze’ye giren yardımlar dağıtılamadı - Hamas: İsrail, dünyayı yanıltıyor

    Tepkiler büyüyor - İsrail ordusu, 35 diplomata ateş açtı

    “Müslümanlar bu ülkeye aittir”

    Zeybekci’den itiraf

    İsviçre, Filistinliler için 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı

    'Putin savaşı bitirmeye hazır değil'

    İran'da 252 bin yasa dışı kripto para madenciliği cihazına el konuldu

    Irkçılığa karşı: Türkler ve Kürtler -2

    'Gazze'deki savaşın sona ermesine yönelik gelişmeler olabilir'

    Avusturya: Gazze’deki durum dayanılmaz

    Papa Leo, Gazze’ye yardım çağrısı yaptı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gündüzalp Risale-i Nur’la nasıl tanıştı?
    Faruk ÇAKIR

    Ekonomi bozuldu, sabır da kalmadı
    Şükrü BULUT

    Tek adam rejimi mi, komite diktatörlüğü mü?
    Genel

    Zeybekci’den itiraf
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (5)
    İ. Seyda DURGUN

    İklim kanunlarının görünmeyen yüzü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudatın her biri, birer sanat mu’cizesi
    Cevher İLHAN

    “Suriye’de tefrika” şartı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.