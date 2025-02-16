Gürcistan'daki AB yanlısı protestolar devam ediyor

Gürcistan'daki Avrupa Birliği (AB) yanlısı protestoları kapsamında başkent Tiflis'te yürüyüş yapan göstericiler, hükümete parlamento seçimlerini yenileme çağrısını yineledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması üzerine, 28 Kasım 2024'te başlayan gösteriler 80. gününde devam etti. Akşam saatlerinde başkent Tiflis'teki Avrupa Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, daha sonra Parlamento binasına doğru yürüdü. Ellerinde Gürcistan, AB, ABD, Almanya ve Ukrayna bayraklarını taşıyan göstericiler, yine hükümete parlamento seçimlerini yenilemesi çağrısında bulundu. Gösterilerin ilk haftalarında gözaltına alındıktan sonra tutuklu yargılanmasına karar verilen bazı kişilerin açlık grevinde olduğunu belirten göstericiler, onların serbest bırakılmasını talep etti. Tiflis yönetimini Rus yanlısı olmakla suçlayan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak tutuklu kişileri destekleyen pankartlar da açtı. Göstericiler parlamentonun önüne gelerek protestolarına burada devam etti. Gürcistan'daki gelişmeler AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 26 Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor. ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı. Öte yandan, Gürcistan hükümeti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki (AKPM) heyetinin faaliyetlerini 30 Ocak'ta askıya aldı. AB Konseyi ayrıca, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı 27 Ocak'ta askıya almıştı. Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor. AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.