'Hafter güçleri Trablus'ta Türk gemisini vurdu' iddiası

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter güçlerinin “silah ve mühimmat taşıdığını” iddia ettiği bir Türk kargo gemisini Trablus limanında bombaladğı ileri sürüldü.

Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun bir Rus medya organının Facebook hesabında yaptığı açıklamada Türkiye’den Trablus’a silah ve mühimmat taşıyan bir kargo gemisinin ulusal ordu tarafından hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada “Trablus limanında demirli silah ve mühimmat dolu Türk gemisi bu sabah vuruldu” denildi.

Öte yandan, Anadolu Ajansı Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlediğini duyurdu ancak haberde Türk gemisine dair bir bilgi yer almadı. Habere göre başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.

BM’nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.