Hac ve Umre kapsam dışı - Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım’da yürürlüğe giriyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma 6 Kasım’da yürürlüğe giriyor. Diplomatik ve yeşil pasaport sahipleri 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.

T.C. Riyad Büyükelçiliğinin resmî sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususî (yeşil) pasaport sahiplerine yönelik imzalanan vize muafiyeti anlaşmasının 6 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Anlaşmaya göre diplomatik ve hususi pasaport sahipleri, her 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 günü aşmamak şartıyla Suudi Arabistan’a vizesiz giriş yapabilecek, ülkeden transit geçebilecek ve geçici olarak kalabilecek. Büyükelçiliğin açıklamasında, vize muafiyetinin hac ve umre ziyaretlerini kapsamadığı belirtildi. Bununla birlikte hac dönemi dışında, Suudi Arabistan’ın resmî turizm portalından veya havalimanlarındaki e-vize kabinlerinden alınan uygun vize türüyle umre yapılabilecek. Haber Merkezi

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