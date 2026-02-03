Kredi kartı limitlerinin düşürülmesine tepki: Kayıt dışılığı arttırır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kart kullanıcılarına yönelik getirdiği “limit daraltma” kararı, reel sektörde yankı uyandırmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB koordinasyonunda alınan karar; enflasyonla mücadele ve yasa dışı bahisle mücadele gibi hedefler taşısa da iş dünyası, “toptancı bir yaklaşım” sergilenmesinden rahatsız. Ekonomim’in haberine göre, eğitimden sağlığa, turizmden perakendeye kadar birçok sektör temsilcisi, limitlerin düşürülmesinin ticari hayatı yavaşlatacağını ve nakit taşıma zorlukları nedeniyle kayıt dışılığı artıracağını savunuyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın da dikkat çektiği üzere, kredi kartları artık sadece bir tüketim aracı değil, modern ticaretin temel “ödeme altyapısı” haline gelmiş durumda. Günümüzde artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit para ile yapılması hem güvenlik hem de pratiklik açısından imkansızlaşıyor.