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26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hamas: Esir takasında sorun çözüldü

26 Şubat 2025, Çarşamba 10:44
Hamas, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi sorununun çözümü konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin Kahire ziyaretini tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, heyetin Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması ile müzakerelerin ikinci aşamasına ilişkin öngörüleri ele aldığı aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında, heyetin, ateşkes ve esir takası anlaşmasının şartlarına ve tüm aşamalarına tam ve kesin olarak uyulmasının gerekliliği konusundaki net tutumunu vurguladığı ifade edildi.

Son grupta serbest bırakılması gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi sorununu çözmek için anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, anlaşmaya göre, "İlk aşamada teslim edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin naaşlarının teslim edilmesi ile Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması işleminin eş zamanlı yapılacağı" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının geciktirilmesinden kaynaklanan krizi çözmek için Hamas ile mutabakata varıldığını söyledi.

Yetkili, Hamas ile varılan mutabakatın, ilk aşamada geri kalan 4 İsrailli esirin cenazelerinin törensiz teslim edilmesini, Filistinli esirlerin ise kademeli olarak serbest bırakılmasını öngördüğünü ileri sürdü.

Hamas açıklamasında İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimine ilişkin bir tarih belirtmezken, İsrailli yetkili teslim işleminin 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacağını söyledi.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirleri serbest bırakmadı

Hamas'ın, takasın yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri salıvermesine rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

AA

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