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22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Harvard öğrencilerinden Sullivan'a Gazze protestosu

22 Nisan 2025, Salı 16:13
Harvard Üniversitesi öğrencileri, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı, İsrail'in Gazze saldırılarının "soykırım" olmadığını savunduğu konuşması sırasında, "51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir" pankartıyla protesto etti.

ABD'de Harvard Üniversitesi Kennedy School'daki bir etkinlikte konuşan Jake Sullivan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Bir öğrencinin, Gazze'ye ateşkes altında bile bomba atılması ve yüksek sayılara ulaşan sivil ölümleri hakkında ne düşündüğü sorusuna cevap veren Sullivan, İsrail’in sivil ölümleri konusunda "aşırıya kaçtığını" kabul ettiğini, ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde "soykırım" tanımına uymadığını savundu.

 

Sullivan, çok sayıda masum insanın öldüğünü belirterek, "Hiçbir zaman soykırım demedim çünkü bunun bir soykırım olduğuna inanmıyorum." ifadesini kullandı.

 

Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin soykırım nitelendirmelerine saygı duyduğunu ancak kendi değerlendirmelerinin farklı olduğunu söyleyen Sullivan, "Ben bu meseleye dürüstçe bakıyor ve değerlendirmemi buna göre yapıyorum. Bu benim kişisel görüşüm değil, aynı zamanda hükümetimizin bu konuda sahip olduğu hukuki ve diplomatik bakış açısıdır." dedi.

Sullivan, Gazze'deki sivillerin bölgeden ayrılma imkanının bulunmadığını vurgulayarak, bu durumun "İsrail'in sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını" ancak "koşulların zorluğunu ortaya koyduğunu" öne sürdü.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini azaltmak için gerekli her şeyi yaptıklarını iddia eden Sullivan, "Özellikle 2 bin librelik (yaklaşık 900 kilogram) bombaların sevkiyatını durdurduk, çünkü bu silahların sivil etkileri askeri kazancın ötesindeydi." diye konuştu.

Bir grup öğrenci, İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran değerlendirmelerde bulunan Sullivan'ı protesto etti.

Öğrenciler, Sullivan'ın konuşma yaptığı salonda "51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir" yazılı pankart açtı.

AA

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