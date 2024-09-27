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27 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Hastaneler sivillerle dolu

27 Eylül 2024, Cuma 00:38
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in saldırıları sonucu ülkesindeki hastanelerin, “düzinelerce kadın ve çocuk dahil” sivil yaralılarla dolu olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nde, “Orta Doğu’daki Durum” başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Mikati, Lübnan’da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail’in saldırılarını değerlendirdi. Başbakanı Mikati, “Saldırgan, yalnızca savaşçıları ve silahları hedef aldıklarını iddia ediyor. Ancak size temin ederim ki Lübnan hastaneleri, düzinelerce kadın ve çocuk dahil sivil yaralılarla dolu.” diye konuştu.

Lübnan’da yaşananları, “benzeri görülmemiş” gelişmeler olarak adlandıran Mikati, İsrail’in, Lübnan halkına karşı uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkati çekti. Mikati, “İsrail, genç, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerimizi öldürerek, evleri yıkarak ve aileleri zorlu insani koşullardan kaçmaya zorlayarak, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını gökyüzümüze göndererek egemenliğimizi ihlal ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Göç edenler 150 bini aştı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail’in 3 gündür sürdürdüğü hava saldırılarından kaçanların sayısının 150 bini aştığını ve bunların yaklaşık 53 bininin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi. Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Yasin, başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bugüne kadar toplam 1247 kişinin öldüğünü ve 5 bin 278 kişinin yaralandığını belirtti. İsrail ordusunun güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde devam eden hava saldırıları sebebiyle göç edenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Yasin, ülkedeki sığınma merkezlerinin 360’a ulaştığını kaydetti. Hava saldırılarının yoğun olduğu bölgelerden göç edenlerin sayısının 150 bini aştığını anlatan Yasin, bunların yaklaşık yüzde 30’una tekabül eden 52 bin 900 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bilgisini verdi.

AA

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