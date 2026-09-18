Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı

Ülkesinin ilk F-35 uçağını ABD'de teslim alan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "dünyanın en yetenekli savaş uçağı" dediği bu uçakların Alman Hava Kuvvetleri'nin yaşlanan Tornado filosunun yerini alacağını ifade etti.

ABD'de ülkesinin ilk F-35 uçağını teslim alan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, F-35 savaş uçaklarının alımıyla Alman Hava Kuvvetleri için yeni bir dönem başladığını söyledi. Pistorius, ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth şehrinde Almanya tarafından satın alınan ilk F-35 savaş uçağının teslim merasiminde konuştu. "DÜNYANIN EN YETENEKLİ SAVAŞ UÇAĞI" F-35’in beşinci nesil savaş uçakları arasında görünmezlik özelliğine sahip uçaklardan biri olduğunu belirten Pistorius, "Dünyanın en yetenekli savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35’in Alman Hava Kuvvetleri'nin hizmetine gireceğini söyledi. Pistorius, "Hava Kuvvetleri için bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni F-35A savaş uçağı, dünyanın en modern savaş uçağıdır." ifadelerini kullandı. Almanya’nın F-35 programına yaklaşık 10 milyar avro ayırdığını kaydeden Pistorius, 19 ülkeyle yürütülen işbirliğinin eğitim, tatbikat ve operasyonlar bakımından önemli imkanlar sunduğunu ve müttefikleri daha güçlü hale getirdiğini ifade etti. NÜKLEER CAYDIRICILIKTA KULLANILACAK F-35'lerin, Alman Hava Kuvvetlerinin yaşlanan Tornado filosunun yerini alması ve NATO'nun nükleer caydırıcılık konseptinde Almanya'nın rolünü sürdürmesi öngörülüyor. Almanya, NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemesi kapsamında ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılması ve gerektiğinde Alman uçakları tarafından taşınması görevini üstleniyor. 35 UÇAĞIN TAMAMI 2029'A KADAR TESLİM EDİLECEK Alman pilot ve teknisyenlerin F-35 eğitimleri ABD'de bu yılın ilk günlerinde başlamıştı. Almanya'nın sipariş ettiği 35 uçağın tamamının 2029'a kadar teslim edilmesi planlanıyor. F-35 üreticisi Lockheed Martin'in dünya genelindeki yıllık üretim kapasitesinin 156 uçak olduğu biliniyor. BÜCHEL HAVA ÜSSÜ YENİLENDİ F-35'lerin Almanya'daki ana üssü Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel Hava Üssü olacak. Üssün F-35'lere uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 2 milyar avroluk kapsamlı modernizasyon gerçekleştirildi. AA

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