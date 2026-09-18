WP: Açıklanandan daha fazla ABD askeri öldü

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi altı ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD-İran savaşında açıklanandan daha fazla ABD askeri öldüğünü iddia etti.

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda bugüne kadar Pentagon'un kamuoyuna açıkladığından daha fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi altı ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberinde, İran'la savaşa dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Habere göre, ABD ordusu, İran'la yaşanan çatışmalarda bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybetti. Bu sayı, Pentagon'un kamuoyuna yaptığı resmi açıklamalarda yer alan 18 asker kaybından daha fazla sayıda askerin öldüğü anlamına geliyor.

WP'ye konuşan yetkililer, resmi açıklamalarda bazı asker kayıplarının paylaşılmamasının "hayal kırıklığı doğurduğuna" dikkati çekti.

Yetkililerden biri ise açıklanmayan ölümlerin hepsinin "çatışmayla doğrudan bağlantılı" olmadığını, ancak devam eden çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ve ABD ordusuna bağlı sözleşmeli personelle ilgili olduğunu belirtti.

18 Eylül itibarıyla Pentagon'un askeri kayıplarla ilgili veritabanına göre, İran'la çatışmaların başlangıcından bu yana 18 ABD askeri öldü.