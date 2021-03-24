Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik ihracat kısıtlamalarından dolayı “hayal kırıklığı” duyduğunu ve konuya ilişkin görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Okonjo-Iweala, DTÖ tarafından düzenlenen bir video konferans faaliyetinde, Kovid-19 salgınının ardından toparlanma sürecinde hiçbir ülkenin geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı. AB Komisyonu’nun Kovid-19 aşıları için ihracat yetkilendirme mekanizmasını haziran sonuna kadar uzatmasına işaret eden Okonjo-Iweala, “Yaptıkları şeyin siyasetini anlasak da açıkça söyleyeyim, özellikle mart ayından itibaren uzatmaları sebebiyle hayal kırıklığına uğradım.” dedi. AA

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