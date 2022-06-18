Helal kesim yasağı kabul görmedi

Belçika’nın Başkent Brüksel Bölgesi Parlamentosu helal kesimin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Coşkun Beyazgül, yaptığı açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesinde helal kesimin yasaklanmasına ilişkin tasarının reddedildiğini söyledi. Müslüman ve Yahudi toplumun temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının bu konuda büyük mücadele verdiğini, parlamentoda kendilerine sorulan soruları yanıtladıklarını ifade eden Beyazgül, “Bunun neticesinde böyle olumlu karar çıktı. Demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin, dini özgürlüklerin muhafazası anlamına gelen bir karar oldu.” diye konuştu. AA

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