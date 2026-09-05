Okul saldırısı davasında tahliye kararı bozuldu: Anne tutuklanacak

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ile 9 öğrencinin can verdiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli’nin tahliye edilmesine savcılık tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da meydana gelen ve 10 kişinin can verdiği silahlı saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, saldırıda ölen saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası tutuklu sanık Uğur Mersinli’nin tutukluluk halinin devamına, annesi tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli’nin ise tahliyesine karar verilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut delil durumunu dikkate alarak annenin tahliyesine itiraz etti.

ÜST MAHKEMEDEN YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılığın itirazını bir üst mahkeme sıfatıyla değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlanan ilk duruşmasına sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

DURUŞMA 4 ARALIK'A ERTELENDİ

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise ara kararında baba Uğur Mersinli’nin tutukluluğunun devamına, anne Peyman Pınar Mersinli’nin tahliyesine hükmetti. Duruşma 4 Aralık’a ertelendi. Tahliye kararına saldırıda ölenlerin yakınları tepki gösterirken, Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

ANNE VE BABA İÇİN İSTENEN CEZALAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde “olası kastla yaralama” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ceza verilmesi isteniyor. Tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli’nin ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

SALDIRIDA 10 KİŞİ CAN VERDİ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci öldürüldü. Saldırıda 15 öğrenci de yaralandı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame kapsamında açılan davanın ilk duruşmasında verilen tahliye kararına yapılan itirazın üst mahkemece kabul edilmesiyle Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı verilmiş oldu.