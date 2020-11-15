Hindistan, Çin, Güney Kore ve Latin Amerika'da son durum?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 200'ün üzerine çıktı. Diğer yandan Latin Amerika'da ise salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 635, Arjantin'de 262, Kolombiya'da 160, Peru'da 71, Şili'de 39 ve Ekvador'da 20 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 447 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 129 bin 635'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 100 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 814 bin 579'a çıkarken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 205 bin 728'e yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde artmaya devam ediyor. Delhi'de son 24 saatte 7 bin 340 vaka görülürken, 96 kişi öldü. Böylelikle Delhi'de Kovid-19 vaka sayısı 482 bin 170'e, ölenlerin sayısı da 7 bin 519'a yükseldi.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, dün yaptığı açıklamada, vakalardaki artışa kirliliğin sebep olduğunu ve 10 gün içinde durumun kontrol altına alınacağını söylemişti.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi ölmüş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek ölüm olmuştu.

Kentte hastanelerde doluluk oranı artarken yerel hükümet, 115 özel hastanenin 33'ünden yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80'ini Kovid-19 hastalarına ayırmasını istemişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 338'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle öldü, 81 bin 319 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 693 vaka tespit edildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 208 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 546'ya çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi öldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 493'e yükseldi.

Ülkedeki günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez dün 200'ün üzerine çıkmıştı.

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Latin Amerika'da Kovid-19 tablosu

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 921 kişinin ölmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 658'e, 38 bin 307 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 848 bin 959'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 167 bin 422 vaka ve 40 bin 549 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 291 bin 511 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 635 kişi öldü ve 5 bin 860 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 98 bin 259'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 253'e, iyileşenlerin sayısı da 745 bin 361'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişinin ölmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 35 bin 307'ye, 8 bin 468 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 304 bin 846'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 366 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi öldü ve virüse bağlı ölü sayısı 33 bin 829'a çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 307 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 191 bin 4'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 97 bin 576 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 71 kişi öldü ve 1042 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 934 bin 899'a, virüse bağlı can kaybı 35 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 861 bin 17'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 14 bin 777’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1592 artışla 529 bin 676'ya, iyileşenlerin sayısı 505 bin 243'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü. Böylece salgında ölenlerin sayısı 12 bin 997'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1161 artarak 179 bin 627'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 154 bin 956 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.