Hindistan’da 2 günde 46 kişi aşırı sıcaktan öldü

Rekor sıcaklıklar görülebilir
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş’e bağlı Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı.
Doktorlar, son 2 günde Uttar Pradeş’te 34, Bihar’da ise 12 olmak üzere 46 kişinin öldüğü sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.
Uttar Pradeş’te ölenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.
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