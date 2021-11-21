Hindistan’da, 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor

Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 150 bin kişinin öldüğü Hindistan’ın, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olduğu belirtildi.

Dünya Bankası’nın yayımladığı bir rapora göre, Hindistan, dünya genelinde araçların yüzde 1’ine sahip ve trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin yüzde 11’i Hindistan’da meydana geliyor. Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği Hindistan’da, bu kazalarda 150 bin kişi ölüyor. Hindistan’ın, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olduğu belirtilen raporda, ülkede her saat 53 trafik kazası ve her 4 dakikada bir ölüm gerçekleştiği bildirildi. Hindistan genelinde yol güvenliğini ve âcil tıbbî bakımı iyileştirme amacı taşıyan Yaşamı Koruma Derneği’nden Piyush Tewari, ölümlerin çoğunun hatalı yol tasarımı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Tewari, “Trafik yasalarının düzgün uygulanmaması, hızlı travma bakımı eksikliği ve hatalı sürücü davranışları Hindistan yollarında bu kadar çok sayıda ölüm vakasının diğer nedenleridir.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.