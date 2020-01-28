Hindistan’da, 620 kilometrelik insan zinciri

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, ülkedeki “Vatandaşlık Yasası”nda yapılan değişikliğe karşı düzenlenen gösteride yaklaşık 7 milyon kişinin katılımıyla 620 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

Hint basınında çıkan haberlere göre, Kerala’nın kuzeyindeki Kasargod bölgesinden, güneyindeki Thiruvananthapuram bölgesine kadar 620 kilometrelik insan zinciri oluşturan milyonlarca kişi, Hindistan’da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dinî gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen “Vatandaşlık Yasası”nı protesto etti. Hindistan’ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014’ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkân tanıyan, ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019’dan bu yana protesto ediliyor. AA

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