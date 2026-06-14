Hindistan'da askeri nakliye uçağı düştü: 5 asker öldü

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düşmesi sonucu 5 asker öldü.

NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı​​​​​​​, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Uçak, düştükten sonra alev aldı. Acil durum ekipleri yangına müdahale etti. Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 5 askerin öldüğünü belirtti. Açıklamada, ailelere başsağlığı ve dayanışma mesajı verildi. AA

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