İstanbul'daki kazada midibüs devrildi: 12 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, TEM Otoyolu'nda midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu O-3 Hal-Otogar yol ayrımı Edirne istikametinde seyir halindeki Osman Akbaş yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkmasının ardından bariyerlere çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, midibüs içerisinde bulunan yolculardan 12 kişi yaralandı. Midibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü. AA

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