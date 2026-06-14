Ekonomide güven krizi

Ekonomide yaşanan güven krizi ve belirsizlikler, yabancı yatırımcının Türkiye’ye yönelik ilgisini zayıflatırken, güven veren ve öngörülebilir bir yatırım ortamına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye yerleşen yabancılar ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına belirli şartlar altında yurt dışı gelirleri için 20 yıl vergi muafiyeti sağlanacağını açıklaması Almanya’daki Türk yatırımcılarda beklenen heyecanı oluşturmadı. DW Türkçe’nin haberine göre, yatırımcıların, teşvik ve vaatlerden ziyade öngörülebilirlik, hukukî güvenlik ve adil bir yatırım ortamına önem verdiği ifade edildi.

Çağrı karşılık bulmayacak

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının Almanya’daki Türkiye kökenlilerde güçlü bir karşılık bulmayacağını düşündüğünü söyledi. Sofuoğlu, vergi muafiyetinin bazı kişiler için cazip olabileceğini ancak genel eğilimin farklı olduğunu belirterek “Elbette vergi ödemeden iş yapmak bazılarına çekici gelebilir. Ancak şu anda Almanya’daki Türklerde Türkiye’ye yatırım yapma yönünde güçlü bir istek görmüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Almanya’da Müslüman mezarlıklarına yönelik talebin de arttığını belirten Sofuoğlu, “Artık birçok Türk Almanya’da defnedilmek istiyor. Yerel Müslüman mezarlıklarında yer kalmadığı için yeni alanlar açılıyor. Bu da insanların burada kalıcı olma isteğinin güçlendiğini gösteriyor” dedi.

Çinli firmaya haksız kazanç mı sağlandı?

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye’de kuracağını açıkladığı fabrika yatırımının akıbeti tartışma konusu oldu. Manisa’da yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağını ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyuran şirkete, yüzde 40’lık ithal araç vergisi muafiyeti tanınmıştı. Bu avantajla Türkiye pazarındaki satışlarını kısa sürede katlayan BYD, 2025 yılında 45 bin 537 araç satışıyla şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araç pazarının lideri olurken, toplam satışlarını 61 bin 433 adede çıkardı. Şirketin vergi muafiyeti sayesinde yaklaşık 500 milyon dolarlık kazanç elde ettiği belirtilirken, yatırım sahasında iki yıl boyunca somut bir ilerleme kaydedilmemesi eleştirilere yol açtı. Yaşanan gelişmeler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 başında BYD’ye sağlanan yatırım teşviklerini askıya aldığı bildirildi. Karar’ın haberine göre şirket Türkiye’de fabrika kurmayacağını açıklarken, Bakanlık yatırım sözleşmesinin ve şirketin yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtti. Yetkililer, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerin yasal faizleriyle geri alınacağını vurguladı.

Uluslararası yatırımcı güvence istiyor

Almanya Düsseldorf merkezli ATİAD’ın başkanı Aziz Sarıyar, duygusal yakınlığın ötesinde uluslararası yatırımcının yalnızca vaatlere değil, güvenilir ve öngörülebilir bir ortama baktığını vurguluyor. Yatırımcıların hükümetlerden bağımsız olarak risk ve kazanç hesabı yaptığını belirten Sarıyar, Türkiye’de özellikle adalet sistemi ve bürokratik uygulamalara ilişkin tereddütlerin öne çıktığını ifade etti: “Yabancı yatırımcı, karşılaşabileceği sorunları adaletle çözebileceğinden emin olmak istiyor. Farklı durumlarda farklı uygulamalar görülebiliyor. Bu belirsizlik giderilmeden yatırım ortamının tam anlamıyla olumlu olduğunu söyleyemeyiz.” Sarıyar ayrıca Türkiye’de üretim maliyetlerinin geçmişte yatırımcı için önemli bir avantaj olduğunu ancak ekonomik koşullar sebebiyle bu avantajın son yıllarda zayıfladığını belirtti.