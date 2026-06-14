İşçi ve emekliyi düşünen yok

Yılın ikinci yarısına girilmesine rağmen milyonlarca işçi, memur ve emeklinin gelirlerindeki erime devam ediyor. Açlık sınırının 35 bin lirayı aştığı bir dönemde asgari ücret 28 bin 75 lirada kalırken, hükümetin ara zam gündeminin bulunmaması eleştiriliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, Temmuz ayında enflasyon farkı sebebiyle emekli aylıklarında artış beklenmesine rağmen, milyonlarca emeklinin gelirinin yine açlık sınırının altında kalacağı belirtiliyor. Memurlar da önümüzdeki dönemde alım gücündeki kaybın sürmesinden endişe ediyor. Toplu sözleşme kapsamında temmuz ayında yapılacak artışın yoksulluk sınırının çok altında kalacağına dikkat çekilirken, memur konfederasyonlarının ek zam taleplerine de olumlu cevap verilmediği ifade ediliyor. Memurların toplu sözleşme zam oranları ise 2028 başına kadar sürekli düşecek. Uzmanlar ve sendika temsilcileri, ücret, maaş ve aylıklardaki yetersiz artışların çalışanlar ile emeklilerin geçim sıkıntısını daha da derinleştireceği uyarısında bulunuyor. Haber Merkezi

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