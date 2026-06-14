Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra, emir ve yasaklarımıza karşı gelmekten kaçınmış olanları kurtuluşa erdirir, zâlimleri ise orada diz üstü bırakırız. Meryem Sûresi: 72 HADİS: Şöyle de: “Allah'ım, Senin bağışlaman benim günahımdan daha geniştir. Rahmetin benim yanımda amelimden daha çok ümit vericidir.” Camiü’s-Sağir, No: 2926

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