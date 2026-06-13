Trump: Anlaşma Pazartesi imzalanabilir

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:00
ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu kaydetti.
Trump, İran ile hafta sonu veya Pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceklerine inandığını aktardı. Erakçi’nin açıklamasına değinen Trump, “Kendisi de ABD ile bir anlaşmaya varılması ihtimalinin hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti” ifadesini kullandı. Öte yandan İran basınında “anlaşma imzalanır imzalanmaz Tahran’ın dondurulmuş İran fonlarına erişeceği” yönündeki haberler üzerine Tahran yönetimine tepkilerini ilettiklerini söyleyen Trump, İran tarafının konuya ilişkin özür dilediğini iddia etti.
CNN: ABD ordusu İran'a kara harekatına hazırlanıyordu, Trump durdurdu
Trump 30 kez 'anlaşma yakın' dedi, küresel petrol ihracatında liderlik ABD'ye geçti
Trump: Duydunuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik
Trump: İran'la anlaşma "birkaç gün içinde" tamamlanacak
AA
Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.