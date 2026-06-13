Trump: Anlaşma Pazartesi imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu kaydetti.

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