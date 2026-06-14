Ankara ile Anadolu’nun gündemi farklı

Saadet Partisi lideri Arıkan, iktidarın ekonomi politikalarını ve dış politikasını eleştirdi.

Ankara ile Anadolu’nun gündeminin farklı olduğunu savunan Arıkan, emekli maaşı, asgarî ücret ve hayat pahalılığının görmezden gelindiğini söyledi.

Ankara ile Anadolu’nun gündeminin birbirinden farklı olduğunu savunan Arıkan, “Ankara’nın gündemiyle Anadolu gündemi aynı değil. Ankara’dan ülkeyi yönetmeye çalışanlarla, Anadolu’da ayakta kalmaya çalışanların dertleri aynı değil. Ankara’da her şeyi tartışıyorlar ama emekli maaşını tartışmıyorlar. Her şeyi konuşuyorlar ama asgarî ücreti konuşmuyorlar. Her şeyi görüyorlar ama çarşı, pazardaki fiyatları görmüyorlar” dedi. Türkiye’nin güven ve ahlâk krizi yaşadığını öne süren Arıkan, güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi