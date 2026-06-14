33 şehirde Başsavcı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adlî ve İdarî Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

HSK Birinci Dairesi tarafından yapılan duyuruda, kararnameler kapsamında adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kaydedildi. Kararnameye göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na 160, Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na 113, Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na 15 atama yapıldı. Kararnamede, İstanbul Ticaret Mahkemeleri’nin İstanbul Adliyesi’nde birleştirilerek tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyetine devam edeceği de belirtildi. Ayrıca Kararnameyle 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise komisyon başkanı değişti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 333

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.