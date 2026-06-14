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Mülkiyet hakkına darbe

14 Haziran 2026, Pazar 00:36
Muhalefet liderleri, 13 beyaz et şirketine denetim kayyımı atanmasının mülkiyet hakkı ve hukukî güvenlik açısından ciddÎ endişeler doğurduğunu ifade etti.

ANKARA - MEHMET KARA

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete denetim kayyımı atanması siyasette tartışma konusu oldu. Muhalefet liderleri, alınan kararın mülkiyet hakkı, hukukî güvenlik ve hür teşebbüs ilkeleri açısından sakıncalar doğuracağını savunarak, ekonomik meselelerin şirketler üzerinde baskı kurularak değil, hukukun üstünlüğü ve etkin denetim mekanizmalarıyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Krizler korku iklimiyle çözülmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konu ile ilgili, “Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, ‘örgütlü suç’ iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir. Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimiyle değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politi- kalarla çözülür” açıklaması yaptı.

Rekabeti koruyun, kayyıma başvurmayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “Gıda güvenliğini bahane ederek yeni servet transferlerinin önü açılmamalıdır. Gerçek mücadele istiyorsanız; denetleyin, cezalandırın, kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun! Ama mülkiyet hakkını hedef alan, hukukî öngörülebilirliği yok eden kayyım politikalarıyla ekonomiyi daha da kırılgan hâle getirmeyin. Hukukun olmadığı yerde yatırım olmaz” dedi.

Büyük bir krize kapı aralıyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, “Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Ve bugün, ‘Mülkiyet Hakkı’nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

 

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