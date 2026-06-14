Batı Şeria'da İsrail'in geniş çaplı yıkımları aralıksız devam ediyor

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarına İsrailli sivilleri yerleştirmek için Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait iş makineleri ve buldozerler, Batı Şeria'daki Cenin kentinin güneybatısında yer alan Bartaa beldesinde geniş çaplı yıkımlar yapıyor.

İsrail yıkım ekipleri, toprakları gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla beldedeki Filistinlilere ait binaları ve yapıları yerle bir ediyor.

Bartaa beldesinde altyapı ve bağlantı yollarının açılması için yıkımlar sürerken, Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesinde Filistinlilere ait alanlardaki zeytin ağaçları kökünden sökülüyor ve araziler gasbedilmeye devam ediliyor.

İsrail yıkım ekipleri, 8 Haziran'da da aynı beldede 20 evi yıkmıştı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 su tankerine el koydu

Ez-Zahiriyye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Ahmed Havarin ile İbrahim Havarin isimli iki Filistinliyi, evlerinde arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

Baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullanan İsrail askerleri, gözaltına alınan Filistinlilerin ailelerini bir süre alıkoyarak sorguya çektikten sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan İzna beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait 5 su tankerine el koyarak, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine götürdü.

Nablus kentinde de İsrail güçlerinin, merkezi sebze pazarına baskın düzenlediği, olayda herhangi bir gözaltı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Nablus kentine bağlı Surra beldesinde ise bir lokantaya baskın düzenlediği, lokantada çalışan bir Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Anata beldesine baskın düzenledi.

Baskında Filistinli Arif Selame ile 4 çocuğu ve 2 yakını İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Haberde, gözaltıların gerekçesine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı'ndan Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine tepki

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yalon, İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan açıklamasında, Batı Şeria'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'yı ziyaret ettiğini ve sert izlenimlerle döndüğünü belirten Yalon, "Batı Şeria'yı avucumun içi gibi biliyorum. Orada yaşananlar sonsuza dek utanç verici hadiseler olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarına ve öldürme vakalarına rağmen hiçbir şekilde gözaltına alınmadığına dikkati çeken Yalon, söz konusu İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı "örgütlü ve sistematik şiddet" uyguladığını söyledi.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrailli aşırı sağcı bakandan, seçim öncesi işgal altındaki Batı Şeria’da tek taraflı "egemenlik ilanı" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki yasa dışı Karnei Shomron yerleşimindeki bir etkinlikte konuştu.

Batı Şeria için sık sık ilhak ve tek taraflı "egemenlik ilanı" çağrıları yapan Smotrich, tek taraflı "egemenlik ilanının" uluslararası alanda İsrail aleyhinde yürütüldüğünü iddia ettiği kampanyalara karşı "nihai yanıt" olacağını öne sürdü.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, söz konusu adımın yaklaşan seçimlerden önce atılması gerektiğini savundu.

Öte yandan Smotrich, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına ilişkin İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Eğer yeni bir saldırı gerçekleşirse, tekrar karşılık veririz. Hizbullah'ın yerleşimlerimize saldırmasına müsaade etmediğimiz yeni bir denklem oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.