“Çıplak arama”ya bakanlık soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmada dile getirdiği iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türker’in ismine yer verilmezken, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, iddiaların hukuki, idari ve teknik yönleriyle araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildiği kaydedildi. EMNİYET İDDİALARI REDDETMİŞTİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türker’in duruşmada dile getirdiği çıplak arama, kötü muamele, psikolojik baskı, çocukları üzerinden tehdit edilme ve cezaevi koşullarına ilişkin iddiaları daha önce reddetmişti. Emniyet açıklamasında, “Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanılmıştı. İstanbul - Anka

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