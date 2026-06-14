Çay üreticileri kızgın

ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamaları sebebiyle çayını değerinde satamayan üreticinin tepkisi büyüyor. Özel sektörün fiyat kırmasıyla mağduriyet derinleşirken üreticiler, plansız yönetim sebebiyle emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek iktidara ve ÇAYKUR yönetimine tepki gösterdi.

Bu gelişmelerin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Rize’deki Kendirli Beldesi’nde üreticiler, mağduriyetlerini dile getirdi. Çay üreticisi Yakup Köse, “Durum ortada. Eksper çayın altında kaldı, onu bekliyoruz. Devletin 45 çay fabrikası var bir 45 tane daha açsa yine yetmez öyle 1 haftada bitirmek yok, bunu bir aya yayacaksın” dedi. BirGün’ün haberine göre, çay üreticisi Mustafa Albayrak ise şunları söyledi: “Ben yaklaşık 5 senedir bu işle uğraşıyorum. Hiçbir düzelme görmedim. Rahmetli babamla da aynı işi yapıyorduk, o zaman da aynıydı, şimdi de aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Fabrikaların kapasitesinin artırılması lazım. ÇAYKUR böyle yönetilemez. Üreticiye değer verilmesi gerekiyor ama verilmiyor. Bu işin suçlusu benim AK Parti’ye oy verdiğim için...”

Haber Merkezi