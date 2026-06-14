Çare iki devletli çözümde

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa’da düzenlenen “İki Devletli Çözüm, Barış ve Bölgesel Güvenlik İçin Paris Çağrısı Forumu”nda konuştu.

Kallas, “İki devletli çözüm, Orta Doğu’ya kalıcı barış ve istikrar getirilmesi için uygulanabilir tek yol olmaya devam etmektedir. Ateşkesin sağlanmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının kabul edilmesine rağmen durum hala kırılgandır. Bu çözüm, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik, onur ve barış içinde yaşayabilmelerinin tek yoludur” değerlendirmesinde bulundu. Kapsamlı plan doğrultusunda Hamas’ın silahsızlanması, İsrail’in de güçlerini geri çekmesi ve sınır kapılarının tamamen yeniden açılmasını sağlaması gerektiğini aktaran Kallas, “İnsani yardım Gazze’ye herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılmalı ve yeniden toparlanma çalışmaları başlamalıdır” çağrısında bulundu. AA

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