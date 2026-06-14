Af yerine şartlı tahliye formülü

TBMM’nin yaz tatiline girmesinden önce Başkanlığa sunulması planlanan teklif üzerinde teknik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. İlk etapta 12. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilmesi düşünülen infaz düzenlemesinin daha sonra ayrı bir çalışma olarak ele alındığı belirtiliyor.

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre hazırlanan modelde en dikkat çeken başlıklardan biri, tahliye sonrasında işlenecek yeni suçlara ilişkin düzenleme oldu. Buna göre, şartlı tahliye kapsamında cezaevinden çıkan bir hükümlünün yeniden suç işlemesi durumunda yalnızca yeni suçtan aldığı ceza değil, önceki cezasının infaz edilmemiş bölümü de yeniden gündeme gelecek. Böylece kişi hem yeni suçunun hem de kalan eski cezasının yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecek. Haber Merkezi

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