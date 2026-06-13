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Çocuk işçi dramı

13 Haziran 2026, Cumartesi 00:32
Çocuk işçiliği bütün çağrılara rağmen sürüyor. Eğitim hakkından mahrum kalan milyonlarca çocuk çalıştırılırken, Türkiye’de son 13 yılda 856 çocuk iş kazalarında can verdi.

Yoksulluk ve eğitim politikalarındaki eksikler sebebiyle çocuklar erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalıyor. “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” olsa da Türkiye’de tarlada, atölyelerde, inşaatlarda yetişkinlerin çalıştığı hemen her alanda 3 milyonu aşkın çocuk eve para götürebilmek, aileyi geçindirebilmek için ter döküyor. Ayrıca sokakta; ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, araba camı silme, atık toplama gibi işlerde çalışan on binlerce çocuk işçi var. Son dönemde özellikle moto kurye olan, AVM’lerde, yemek satılan her yerde satışta veya mutfakta, metalde, deride, kimyada, ağaçta çalışan kayıtlı ya da kayıt dışı on binlerce çocuk işçi bulunuyor.

856 ÇOCUK CAN VERDİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, son 13 yılda Türkiye’de 856 çocuk iş kazalarında can verdi. Bu çocukların 287’si 14 yaşın altında. Sadece geçen yıl her ay 8 çocuk işçi çalışırken iş kazasına kurban gitti. Türkiye’de yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olan çocuk sayısı 9 milyona dayandı. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri içinde çocukların yüzde 24’ü yoksulluk riski altında ve sosyal dışlanma yaşarken, Türkiye yüzde 39.5 ile Avrupa ülkelerinin zirvesinde bulunuyor. Ülkemizde 21 milyon 817 bin çocuğun 8 milyon 617 bini yoksulluk içinde büyüyor.

Gelir adaletsizliği ortadan kaldırılmalı

Nefes’in haberine göre, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, “Çocukları çalışmaya iten ekonomik ve sosyal sebepler ortadan kaldırılmalı. Gelir adaletsizliği ve yoksulluk azaltılmadan, ailelerin yaşam koşulları iyileştirilmeden ve nitelikli eğitim erişilebilir hale getirilmeden kalıcı sonuçlar alınması mümkün değil” dedi. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan da, çocuk işçiliğiyle mücadelenin; yetişkinlere güvenceli iş sağlanması, insanca yaşamaya yetecek ücretlerin güvence altına alınması, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması ve sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Haber Merkezi

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