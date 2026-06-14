Alım fiyatları ile çiftçiye ‘üretme’ deniliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bayramoğlu, açıklanan fiyatların çiftçinin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu savunarak fiyatların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Bayramoğlu açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “Hükümet, başarısız politikalarının üstünü örtmek için sürekli kuraklık, savaş ve benzeri dış sebepleri ileri sürmekten vazgeçmelidir. Gerçek bir devlet aklı, tarım politikalarındaki vahim hataları dürüstçe kabul etmeyi ve küreselci dayatmalara rest çekerek bu yanlışlardan bir an önce dönmeyi gerektirir. Kendi insanını besleyemeyen devletler, küresel güçlerin güdümüne girmeye mahkumdur. Bu sebeple tarım, bizim için bir millî güvenlik meselesidir. Mevcut alım fiyatları çiftçimize “üretme, toprağını terk et” demekle eşdeğerdir.” Ankara - Anka

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