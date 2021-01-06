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6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 264 ölüm daha

06 Ocak 2021, Çarşamba 10:32
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 18 bini, Güney Kore'de 800’ü geçti. Çin'de ise 20 vakanın tespit edildiği Hıbey eyaletinde Kovid-19 tedbirleri artırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 88 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 374 bin 932’ye çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 997 bin 272 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 264 kişinin daha ölmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 114’e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9’u yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 20’si Hebei, 1’s Liaoning, 1'i Heylongciang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin’de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 215 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi öldü, 82 bin 138 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 840 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 65 bin 818’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 20 kişi öldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1027'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 46 bin 995 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de vaka sayısı aralığın ortasından itibaren artarak 1000 eşiğini aşmıştı. Ülkede önceki gün 1020 yeni vaka tespit edilmişti.

Yeni vakalara karşı başkent Seul ve çevresinde ilan edilen arttırılmış 2. seviye karantina tedbirleri 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Tedbirler kapsamında 4'ten fazla kişinin bir araya geldiği özel toplantılara yasak getiriliyor.

AA

Etiketler: Hindistan, Kovid-19
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