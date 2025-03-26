Hindistan’da Müslümanları hedef alan kanun teklifine tepki

Hindistan’da Müslümanlar, hükümetin vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletecek yasa tasarısına karşı ülke çapında kampanya başlattı.

Hindistan’da Müslümanlar, hükümetin vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası’nda değişiklik yapma talebine tepki gösterdi. Müslümanların dinî eğitim ve yardım amaçlı kullandığı “vakıf” adı altındaki arazi veya mülklere teftiş ve müdahale hakkı veren yasa tasarısına karşı çıkan Müslümanlar, ülke çapında gösteriler başlattı. Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde başlatılan protestoların yanı sıra, oturma eylemleri, halka açık konferanslar ve seminerler düzenlenmesi planlanıyor. Haber Merkezi

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