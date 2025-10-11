Yüzlerce hasta var, onkoloji servisi yok

Ülkede kanser hastalarının yaşadığı sorunlar bitmiyor. Birçok şehirde yoğunluk ve kalabalıktan tedaviye geç ulaşan bu hastalar için bazı şehirlerde onkoloji servisi bile bulunmuyor.

Bu şehirlerden birisi ise yaklaşık 90 bin nüfusu olan Dersim. Şehirdeki yüzlerce kanser hastası Elazığ ve Malatya gibi büyük şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Hem maddî hem de fiziksel olarak zorlanan hastalar Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde bir onkoloji servisi açılmasını istiyor. Gelen taleplerin ardından Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü yakında onkoloji biriminin hayata geçeceğini duyurdu. Ancak hekimler birimde görev yapacak tıbbî onkolog kadrosunun henüz bulunmadığını söyledi. Haber Merkezi

