"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Yüzlerce hasta var, onkoloji servisi yok

11 Ekim 2025, Cumartesi
Ülkede kanser hastalarının yaşadığı sorunlar bitmiyor. Birçok şehirde yoğunluk ve kalabalıktan tedaviye geç ulaşan bu hastalar için bazı şehirlerde onkoloji servisi bile bulunmuyor.

Bu şehirlerden birisi ise yaklaşık 90 bin nüfusu olan Dersim. Şehirdeki yüzlerce kanser hastası Elazığ ve Malatya gibi büyük şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Hem maddî hem de fiziksel olarak zorlanan hastalar Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde bir onkoloji servisi açılmasını istiyor. Gelen taleplerin ardından Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü yakında onkoloji biriminin hayata geçeceğini duyurdu. Ancak hekimler birimde görev yapacak tıbbî onkolog kadrosunun henüz bulunmadığını söyledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail mallarına boykot sürecek - Ahlâkî bir zorunluluk

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız

    Endonezya, İsrailli sporculara vize vermedi

    Yüzlerce hasta var, onkoloji servisi yok

    'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'

    “İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”

    Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

    Trump, Ortadoğu turuna çıkıyor: Türkiye programda yok

    Basın sektörü zorda

    AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

    Milli Takım, 644. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak

    Bursa'da 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak

    Türksat: "Modem satışı'' aramalarına itibar etmeyin!

    Bakanlıktan bir hatırlatma daha: Eski sürücü belgesini yenilemek için son gün 31 Ekim!

    Sakarya-Akyazı'da trafik kazası: 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
    Genel

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız
    Genel

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın
    Genel

    'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'
    Genel

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti
    Genel

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor
    Genel

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.