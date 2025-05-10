Hollanda’dan İsrail’e rest

Hollanda, Gazze’deki zulümleri sebebiyle İsrail üzerindeki baskısını arttırıyor. Bu, İsrail’in en sadık müttefiklerinden biri olan ülke için önemli bir rota değişikliği gibi görünüyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in insanî yardımı engellemesinin uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirtti ve Brüksel’den AB-İsrail ticaret anlaşmasını gözden geçirmesini istedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Varşova’da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Veldkamp, “Burada yaptığımız şey çok net bir sinyal vermek” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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